"Affaires sensibles - Mis et Thiennot : un long combat pour l'innocence" dimanche 21 janvier 2024 sur France 2

Dimanche 21 janvier 2024 à 15:05, Fabrice Drouelle vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Affaires sensibles" : « Mis et Thiennot : un long combat pour l'innocence ».

Plus de soixante-dix ans après leur condamnation pour meurtre, Raymond Mis et Gabriel Thiennot, aujourd’hui décédés, pourraient être innocentés. "Affaires sensibles" dévoile les nombreux rebondissements de cette saga judiciaire.

C’est l’une des plus grandes énigmes judiciaires du XXe siècle qui trouvera peut-être son épilogue dans quelques mois. Deux hommes, Raymond Mis et Gabriel Thiennot, aujourd’hui décédés, pourraient être innocentés plus de soixante-dix ans après leur condamnation pour meurtre.

Dans ce nouveau numéro, "Affaires sensibles" s’intéresse à ce feuilleton judiciaire qui débute en décembre 1946, au cœur des étangs de la Brenne (Indre), dans une France meurtrie par la guerre. Le corps d’un garde-chasse est retrouvé criblé de quatre balles de fusil de chasse. Immédiatement, les policiers soupçonnent un groupe de jeunes chasseurs aperçus dans les environs. Parmi eux, Raymond Mis et Gabriel Thiennot, 19 et 20 ans au moment des faits. Ils sont condamnés pour assassinat à quinze ans de travaux forcés.

Des aveux sous la contrainte ?

Mais sont-ils vraiment coupables ? Tous deux n’ont cessé de clamer leur innocence. Mis et Thiennot affirment avoir passé des aveux sous la contrainte, lors d’une garde à vue de huit jours émaillée de coups et de torture. A leurs côtés, un comité de soutien s’est mobilisé sans relâche pour obtenir leur réhabilitation. En octobre 2023, c’est un moment historique : après six refus, la Cour de révision et de réexamen ordonne un nouveau procès. Raymond Mis et Gabriel Thiennot seront-ils finalement innocentés à titre posthume ?

"Affaires sensibles" dévoile les nombreux rebondissements de cette saga judiciaire.

Présentée par Fabrice Drouelle, l'émission a recueilli les témoignages des proches de Mis et Thiennot, convaincus de leur innocence, et rencontré ceux qui contestent la thèse de l’erreur judiciaire.

