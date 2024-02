"90' Enquêtes - Pas de répit pour la police de Saint-Etienne" sur TMC mardi 27 février 2024

Mardi 27 février 2024 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Cambrioleurs, dealers, incendie : pas de répit pour la police de Saint-Etienne ».

A Saint-Etienne, les forces de l'ordre doivent faire face à une recrudescence de la délinquance. Au-delà de la hausse de 21% des délits et agressions sur les personnes, le profil des prévenus, souvent mineurs et de plus en plus violents, inquiètent.

L'équipe du magazine "90' Enquêtes" a suivi durant plusieurs semaines dans leur quotidien les 470 hommes et femmes de la police nationale appartenant à la BAC, à la compagnie motorisée ou à la brigade canine.

De cambriolages aux conflits familiaux en passant par la lutte pour le trafic de stupéfiants, ils sont mobilisés pour des missions variées et parfois périlleuses.