"La grande librairie" mercredi 28 février 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 28 février 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Mercredi 28 février 2024 , Augustin Trapenard recevra :

Wajdi Mouawad, sera le fil de rouge de cette émission qui pose la question : « Que faire notre héritage culturel ? ». Dramaturge, metteur en scène et comédien, Wajdi Mouawad est l’auteur d’une œuvre magistrale traduite en plusieurs langues, et saluée par de nombreuses récompenses internationales.

Nathan Devers, pour son livre « Penser contre soi-même » (Albin Michel).

Ce récit est une invitation à philosopher, c'est-à-dire à penser contre soi-même. Une quête universelle et pourtant difficile : le désir d'échapper à ses préjugés, de bouleverser ses certitudes, d'aller au-delà de l'identité déterminée par sa naissance.

Valérie Zenatti, pour son livre « Qui-vive » (L’Olivier).

Une femme désorientée décide de retourner dans le pays de son enfance, Israël. Prenant l’Histoire à bras-le-corps, ce roman raconte l’itinéraire d’une femme qui cherche à réconcilier son paysage intérieur avec le monde qui l’entoure.

Alexis Michalik, pour son livre « Passeport » (Albin Michel).

La nouvelle création théâtrale d’Alexis Michalik raconte l’histoire d’Issa, jeune Érythréen laissé pour mort dans la « jungle » de Calais et qui a perdu la mémoire. Alors que le seul élément tangible de son passé est son passeport, il entame une longue quête semée d’embûches afin d’obtenir un titre de séjour, entouré de compagnons d’infortune.

Emma Doud van Troostwijk, pour son livre « Ceux qui appartiennent au jour » (Éditions de Minuit).

Le temps d’un séjour de quelques semaines dans sa maison d’enfance, la narratrice raconte ses retrouvailles avec sa famille, où, depuis trois générations, hommes et femmes ont choisi le métier de pasteur. Ce premier lumineux et poétique célèbre la mémoire familiale et l’amour filial.