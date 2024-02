"Envoyé Spécial" jeudi 29 février 2024 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 29 février 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Arnaque aux faux conseillers bancaires

Vous les avez probablement déjà reçus sur votre téléphone, des SMS qui vous demandent de renouveler votre carte vitale, de payer une amende ou de régler des frais postaux. Ces faux messages officiels sont en réalité le point de départ d’une gigantesque arnaque.

Le piège est redoutable, en cliquant sur ces messages vous allez transmettre vos coordonnées et numéros de cartes bleues à des escrocs qui vont vous rappeler en se faisant passer pour votre banque. En 2022, 18 millions de Français se sont fait avoir pour un préjudice total d’au moins 340 millions d’euros.

Une équipe d’Envoyé spécial s’est infiltrée dans ce réseau extrêmement bien organisé qui réunit des dizaines de milliers de jeunes partout en France. Ne ratez pas cette enquête, vous êtes peut-être leur prochaine victime !

Un reportage de Julien Duponchel, Cyril Théophilos et Adrien Mellot.

Anti-rhumes : l’impossible interdiction ?

Face au manque de médecins, lorsque l’hiver arrive, de nombreux Français se tournent de plus en plus vers les rayons de leur pharmacie. Nez qui coule, fièvre, fatigue : il existe des dizaines de remèdes disponibles sans ordonnance pour ces maux du quotidien.

L’an dernier, 4 millions de boîtes d’Actifed, de Dolirhume, de Nurofen Rhume, d'Humex Rhume et d'autres comme Rhinadvil ont été vendues, pour un total de 25 millions d’euros.

Cependant, ce réflexe peut être dangereux. En octobre, l’Agence nationale de sécurité du médicament a alerté les consommateurs en leur demandant de ne plus utiliser ces médicaments anti-rhume à base de pseudoéphédrine, avec un message choc : “On ne risque pas un AVC pour un nez bouché !”.

Et ce n’est pas la première fois que l’alerte est donnée. Depuis des années, des médecins, des associations de consommateurs, des revues scientifiques et des pharmaciens alertent sur ces pilules, mais rien ne change. Pourquoi ces médicaments, jugés plus dangereux qu’utiles, sont-ils toujours mis en vente ? Qui est responsable de la mise sur le marché de ces médicaments ? Vers quel remède pouvez-vous vous tourner, sans danger ?

Un reportage de Laura Orosemane et Justine Weyl.

Le rêve brisé des belles du désert

Elles sont grandes, belles et ont la peau très noire… Pour leurs défilés de la Fashion Week, les marques du luxe s’arrachent ces tops modèles sud-soudanais. En quelques semaines, ces femmes sont passées du camp de réfugiés aux podiums de la haute couture. Envoyé spécial vous emmène à la rencontre de ces mannequins qui vivent un rêve… et souvent un cauchemar.

Elles posent pour les magazines les plus prestigieux, voyagent, dorment dans des hôtels de luxe. Et puis du jour au lendemain, tout s’écroule. Une partie d’entre elles sont renvoyées dans la misère. Sous une tente, sans eau ni électricité, dans l’un des plus grands camps de réfugiés du monde, en Afrique.

Le scandale vient d’éclater : des agences de mannequinat européennes recrutent, depuis plusieurs années, des jeunes femmes pauvres et fragiles dans le camp de Kakuma, situé au nord du Kenya, et finissent par leur réclamer de l’argent et les abandonner. De Paris à Kakuma, enquête sur le tragique destin des mannequins sud-soudanaises.

Un reportage de Lucile Chaussoy, Kilian Le Bouquin et Marion Cantor.