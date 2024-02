Sommaire de "Nos grandes décisions" mercredi 28 février 2024 avec Hugo Clément sur France 2

Mercredi 28 février 2024 à 22:50, France 2 diffusera un nouveau numéro de "Nos grandes décisions" présenté en direct par Hugo Clément.

On a tous déjà été confrontés à un choix qui pouvait faire basculer notre existence. Dans ce moment crucial, on aurait aimé être conseillé par des spécialistes et accompagné par des personnes ayant déjà vécu la même chose.

Avec "Nos grandes décisions", vous ne serez plus jamais seul pour prendre les grandes décisions de votre vie !

Ces décisions qui se présentent à nous sont souvent le reflet de questions de société : couple, santé, carrière, écologie... Derrière des choix personnels se cachent en fait les grands débats, parfois enflammés, qui traversent la France.

L'objectif de "Nos grandes décisions" est simple : éclairer ces sujets de société qui nous concernent tous, en aidant des femmes et des hommes à prendre leur grande décision.

Pour cela, l'émission a un atout de taille : demander l'avis des Français, en direct !

Au sommaire ce mercredi 28 février 2024.

Faut-il interdire aux séniors de conduire ?

Peux-ton aimer ouvertement plusieurs personnes en même temps et vivre le polyamour ?