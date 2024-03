"Enquête Exclusive - Tunisie : entre misère et dictature, le grand retour en arrière" dimanche 3 mars 2024 sur M6

Dimanche 3 mars 2024 à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera un nouveau numéro du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Tunisie : entre misère et dictature, le grand retour en arrière ».

C’est le pays d’origine du Printemps arabe en 2011. La révolution populaire avait alors soulevé un immense espoir de prospérité et de démocratie. Mais treize ans plus tard, après une décennie d’instabilité politique, une vague d’attentats terroristes et une crise économique sans précédent, le pays se dirige tout droit vers la dictature. Comme un grand bond en arrière.

À part une minorité de privilégiés abonnés à la dolce vita, la crise économique n’épargne personne. Les prix ont flambé et les pénuries se multiplient. Les fruits et légumes se vendent presque aussi cher qu’en France alors que le salaire mensuel moyen atteint à peine deux-cent-cinquante euros.

À mesure que la misère gagne du terrain, les jeunes, en quête d’un avenir meilleur, fuient le pays. Conséquence : de nombreux secteurs manquent de bras et de cerveaux. À commencer par le tourisme qui assure pourtant plus de 10 % du PIB du pays. Boucs émissaires pour une partie des Tunisiens, les milliers d’immigrants venu d’Afrique sub-saharienne qui transitent par le pays, en route vers l’Occident. Le racisme s’exprime ouvertement et les Tunisiens réclament de l’ordre.

Dans ce contexte tendu, ils ont porté au pouvoir en 2019 Kaïs Saïed, un professeur de droit constitutionnel qui n’avait jamais fait de politique. Populaire et populiste, il s’est mué après son élection en autocrate adepte du complotisme. Les Tunisiens redécouvrent la presse muselée, la répression et la prison. Jusqu’où le président est-il prêt à aller pour assoir son autorité ?