"C dans l'air" vendredi 1er mars 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Georges Malbrunot, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient pour Le Figaro.

Yves Bourdillon, journaliste spécialiste des questions internationales pour Les Echos.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24

Slimane Zeghidour, éditorialiste en politique internationale à TV5 Monde.

Le thème de l'émission :



L’arrivée d’un convoi d’aide humanitaire a viré au drame jeudi 29 février dans la ville de Gaza, au nord de l’enclave palestinienne alors que la situation humanitaire est désespérée selon l'ONU. Le Hamas affirme que l'armée israélienne a ouvert le feu sur les civils, tuant 122 personnes et en blessant 760 autres. Israël reconnait des "tirs limités" des soldats qui se sentaient "menacés", assurant que la majorité des personnes tuées l'ont été dans une bousculade.

Des images tournent depuis hier sur les réseaux sociaux. C’est version contre version et l’émotion de la communauté internationale s’est largement exprimée. Le porte-parole de l’ONU a "condamné" ces événements et a annoncé une réunion à huis clos du Conseil de sécurité. Fidèle allié d'Israël, les États-Unis ont exigé des "réponses" du gouvernement de Benjamin Netanyahu, appelant à une "enquête approfondie". "Le meilleur moyen d'alléger les souffrances du peuple palestinien est de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu temporaire (...)", a affirmé le département d'État jeudi, en parlant d'une situation "incroyablement désespérée" à Gaza. Un peu plus tôt, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, avait déclaré devant une commission parlementaire qu’Israël avait tué "plus de 25.000" femmes et enfants palestiniens depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre, en représailles à l’attaque du Hamas sur le sol israélien. Le Pentagone a précisé par la suite qu'il citait un bilan global du ministère de la Santé du Hamas.

Ce drame, a déploré le président américain, va compliquer les pourparlers en vue d'une trêve. "Cela n’arrivera probablement pas" d’ici lundi a reconnu Joe Biden qui l’avait espéré.

En France, Emmanuel Macron a exprimé dès hier sur X soir sa "profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. J’exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international." "Les tirs par des militaires israéliens contre des civils tentant d’accéder à des denrées alimentaires sont injustifiables", a indiqué par ailleurs dans un communiqué le Quai d’Orsay, évoquant "une situation humanitaire à Gaza qui relève de l’urgence absolue".

Alors que s’est-il passé hier à Gaza ? Quelle est la situation dans l’enclave palestinienne ? Quelle est la stratégie menée l’Etat Hébreu ? Et pourquoi ce sujet au Proche-Orient divise-t-il autant les opinions publiques aux Etats-Unis, en Europe et notamment en France ? Depuis le 7 octobre la question palestinienne suscite des échanges parfois extrêmement tendus dans le pays comme hier entre Dominique de Villepin et Apolline de Malherbe sur BFM TV. L’ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, revenu sur le devant de la scène médiatique depuis le début de la guerre à Gaza, a été longuement questionné par la journaliste sur l’origine de ses rémunérations actuelles en tant que conseiller. Enfin, quel est l'objet du scrutin qui se déroule aujourd’hui en Iran ?

