"La grande librairie" mercredi 6 mars 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 6 mars 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 6 mars 2024 , Augustin Trapenard recevra :

Nicolas Mathieu pour « Le ciel ouvert » (Actes Sud).

Dans ce recueil de poèmes qui constituent autant de microfictions incandescentes, publiées au fil des années sur Instagram, Nicolas Mathieu dessine les visages de cet amour fou et donne à voir un monde de coïncidences, d’analogies et de banalités transformées en trésors

Abnousse Shalmani pour « J'ai péché, péché dans le plaisir » (Grasset).

Dans ce roman Abnousse Shalmani met en regard les vies extraordinaires de deux écrivaines qui firent toujours le choix de la passion, amoureuse, poétique ou purement sensuelle, au risque de s’en brûler les doigts.

Sophie Divry pour « Fantastique histoire d'amour » (Seuil).

Ce roman qui emprunte aux codes de la série et du thriller est aussi une histoire d’amour. Une rencontre inattendue entre un homme, vaguement catholique et passablement alcoolique, et une femme, orpheline et fière, qui a érigé son indépendance en muraille

Simon Johannin pour « Ici commence un amour » (Allia).

Ce livre est le roman d'apprentissage d'un jeune homme pris entre deux eaux. Entre douceur et noirceur, tendresse et révolte, sa langue nerveuse et poétique nous plonge dans le tiraillement de la sortie de l'adolescence.

Jean-François Marmion pour « Psychologie de la connerie en amour » (Sciences Humaines).

L’amour peut nous transporter comme nous anéantir... et nous rendre « cons ». Au travers de nombreux sujets, le psychologue Jean-François Marmion continue ici son exploration de la connerie à l’aide de grands noms de la psychologie, pour nous faire comprendre que celle-ci transcende nos vies, et même ce qui semble le plus intouchable : l’amour.