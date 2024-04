"66 Minutes" dimanche 7 avril 2024 sur M6 : sommaire du magazine

Dimanche 7 avril 2024 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Pouvoir d’achat : la folie loto !

Le 24 mars dernier, près de 3 000 personnes se sont rassemblées au parc des expositions de Pontivy dans le Morbihan, pour participer au plus grand loto de France et tenter de gagner l’un des gains mis en jeu ! Animateur du plus grand loto de France, Louis Caudard a investi dans une machine haut de gamme qui mélange les boules de manière aléatoire !

18:40 66 Minutes Grand Format

