Sept à Huit dimanche 2 juin 2024 sur TF1 : sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 2 juin 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 2 juin 2024 :

Immersion dans les coulisses du discount



Document dans les coulisses des enseignes de discount et des destockeurs. Ces casseurs de prix attirent des milliers de consommateurs frappés par l'inflation.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 2 juin 2024 :

Jeux de grattage ou de tirage : ils ont changé leur vie...



Ils ont empoché des milliers d'euros grâce à des jeux de grattage ou de tirage. Comment un ticket gagnant a changé leur vie.

Le carton des Tiny House



Mini prix, maxi confort : les tiny house cartonnent. Des maisonnettes design agencées au millimètre que l'on peut installer en pleine nature.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Anaïs

Elle a rencontré la meurtrière de son père et dit lui avoir pardonné...