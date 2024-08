"Echappées Belles" : Sur les sentiers Varois, samedi 17 août 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 17 août 2024 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Sophie Jovillard nous emmène dans le Var.

Après les vacances, c’est toujours les vacances ! Ce numéro d’Echappées Belles vous fera oublier la rentrée et vous donnera une foule d’idées pour vos prochaines escapades !

Pour beaucoup, le Var est synonyme de vacances au bord de l’eau. Le département qui s’étend de Saint-Raphaël à Saint-Cyr-sur-Mer au Sud, est connu de tous pour les rivages de la Méditerranée et ses dégradés de bleu. Si on s’éloigne de la côte, on découvre une nature sauvage et magnifique. Le massif de l’Estérel et ses roches rouges, le massif des Maures et ses forêts, la Sainte-Baume et sa célèbre grotte sont autant de riches découvertes à vivre en suivant une multitude de sentiers côtier pleins de charme…

Le long des sentiers varois, Sophie va privilégier les rencontres avec ces hommes et ces femmes qui s’engagent pour allier intelligemment tourisme et sauvegarde de l’ écosystème, sublime mais fragile. L’occasion de mettre l’accent sur les moyens mis en oeuvre pour préserver les paysages de nos vacances face aux changements climatiques et à leurs conséquences maintenant bien réelles.

Les reportages diffusés :

Le paradis de la randonnée

Partir sur les sentiers du Var, c'est plonger dans une aventure qui met tous nos sens en éveil. Des paysages merveilleux, l'odeur omniprésente des plantes, le concert des cigales et une lumière éclatante en font un paradis naturel. Dans le Var, 114 sentiers sont balisés, soit 1019 km de marche, dont 192 sur le seul littoral.

Une saison à la plage

Portrait de trois travailleurs saisonniers sur une plage : Un vendeur de beignets, un employé du Camping 5 étoiles « Camp du domaine » à Bormes les Mimosas, et un jeune marin sur un yacht au mouillage face à la plage.

La gastronomie provençale

Comme toutes les régions montagneuses, le Var a longtemps été enclavé, les traditions sont donc encore très vivaces. Parmi les recettes emblématiques figurent les petits plats farcis - l'aïoli - la daube - la soupe au pistou - les figues confites - et le vin de pays : pierre angulaire du repas provençal.

Les pionniers du bio

Avec les cyclistes de l'Alter Tour, un tour de France à vélo participatif à la rencontre des alternatives. Sur une ancienne voie ferrée, la soixantaine de cyclistes se dirigent tout droit vers le jardin de graines d'Amélie. Comme chaque jour, l’Alter Tour s'arrête chez un agriculteur qui imagine l'agriculture autrement. Après avoir planté leurs tentes chez elle, au jardin des semences, Amélie leur présente son travail de protectrice des semences paysannes locales dans sa plantation de légumes, d'aromates et de plantes potagères.

Le Verdon grandeur nature

Il y a plusieurs façons de découvrir le plus grand canyon d'Europe. A l'entrée des Gorges du Verdon, au niveau du lac de Sainte-Croix, les curieux peuvent s'y aventurer sans risque sur de petits bateaux électriques. Pour les plus téméraires, c'est dans ses eaux vives que l'on ressent le mieux la force du Verdon.

Des sentiers sous surveillance

Ces paysages invitent à l'aventure, mais emprunter les sentiers du Var peut aussi comporter des risques. En été, lorsque le vent se lève, le premier danger est le feu. Les pompiers et les éco-gardes des parcs sont sur le qui-vive et n'hésitent pas à fermer des massifs entiers pendant la période touristique. Des sentiers qui doivent être surveillés car certaines personnes s'y aventurent malgré les interdictions.

