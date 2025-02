"C l’hebdo" samedi 15 février 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 15 février 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 15 février 2025 :

18:55 C L'hebdo

Meurtre de Louise : une partie de jeu vidéo au cœur de l’enquête

Martine Monteil, ancienne directrice centrale de la Police Judiciaire.

Randall Schwerdorffer, avocat pénaliste.

Laurent Valdiguié, journaliste.

Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique : un changement d’attitude au procès libyen ?

Philippe Laflaquière, ancien juge d’application des peines.

20:55 C L'hebdo, la suite

Spéciale gastronomie...

Pierre Gagnaire, Julie Andrieu, François-Régis Gaudry et Pierre Sang.

Extrait vidéo

Sarkozy, Balkany… à quoi ressemble le quotidien sous bracelet électronique ?

"Le juge d’application des peines de Balkany a souffert. Il était au bord de la dépression !" Philippe Laflaquière, ancien juge d’application des peines, ce soir sur France 5.