"C l’hebdo" samedi 22 février 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 22 février 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 22 février 2025 :

18:55 C L'hebdo

Laurent Nunez, préfet de police de Paris.

Richard Malka, avocat.

Le pape François est-il sur le point de démissionner ?

Arthur Herlin, reporter à Paris Match, spécialiste du Vatican.

Jean-François Colosimo, historien des religions.

20:55 C L'hebdo, la suite

Spéciale "bêtes de scène"...

Jacques Weber, comédien,

Denis Podalydès, comédien

Patrick Maisonneuve, avocat.

Charlotte Cardin, chanteuse.