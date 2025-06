"Vive le camping" dans le Morbihan sur 6ter jeudi 5 juin 2025

Jeudi 5 juin 2025 à 21:10, Elodie Gossuin présentera sur 6ter un numéro inédit de "Vive le camping - Vacances en famille" dont la destination sera la Bretagne dans le département du Morbihan.

En Bretagne, le Morbihan est un petit coin de paradis adoré des touristes. On y trouve près de 230 campings dont celui des Jardins du Morbihan qu’Élodie Gossuin a décidé de vous faire découvrir. Un établissement 4 étoiles qui propose près de 300 emplacements et un immense parc aquatique.

Pour gérer ce camping qui peut accueillir jusqu’à 3 000 vacanciers, une famille XXL. Billy et Laetitia ont convaincu leur 5 enfants de les suivre dans l’aventure. Désormais, toute la famille travaille sur le site et redouble d’efforts pour fidéliser sa clientèle en proposant des services et des soirées toujours plus étonnants.

C’est ce qui a poussé Eric et Marie-Jo à revenir pour la seconde année consécutive avec leurs 4 petits enfants. Le couple de retraités espère leur faire découvrir la région. Mais les enfants eux préfèrent profiter des activités du camping… il va donc falloir trouver des compromis !

Cette année, Laurence est venue en tribu avec ses 3 enfants, ses beaux enfants et ses petits-enfants. C’est leur première fois ici. Mais combler 3 générations avec des attentes très différentes ne va pas être de tout repos.

Jamie, lui, est venu avec ses filles. Ce papa solo passe chaque année ses vacances au camping. L’occasion de partager des moments inoubliables.