"Ça commence aujourd'hui" jeudi 3 juillet 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Jeudi 3 juillet 2025 à partir de 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans "Ça commence aujourd'hui". Voici le sommaire des deux numéros diffusés.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Au sommaire des deux numéros diffusés jeudi 3 juillet 2025 sur France 2 :

13:55 Troubles psychiatriques diagnostiqués sur le tard : toute une vie sans savoir !



Faustine Bollaert reçoit sur le plateau trois invités qui nous offrent un témoignage fort.

Diagnostiqué bipolaire en 2017 et TDAH en 2022, David comprend alors mieux ses comportements dans les moments de up et de down, ses phases excessives et ce véritable "tout ou rien".

Dominique a toujours eu une énergie débordante. Elle subit un traumatisme en accouchant de jumeaux mort-nés. Pour elle, ils existent toujours et fait comme s’ils étaient là…

Alexandra a été diagnostiquée en septembre 2023 de troubles obsessionnels compulsifs graves et dépression sévère. Elle a fait face aux suicides de nombreux proches dont celui de son père le jour de ses 38 ans. Des événements traumatisants qui l’ont déstabilisée sur le plan psychique.

15:05 Ce terrible passé qu'ils ont découvert sur le tard



Pour cette émission précédemment diffusée lors d'une semaine spéciale secrets, Faustine Bollaert reçoit deux hommes.

Jean-Yves est le seul rescapé du massacre de sa famille, pendant des années, il a caché ce lourd secret.

Quant à Rachid il est celui à qui on a caché l'histoire tragique de ses propres parents.

Deux témoignages forts et rares.