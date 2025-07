Sommaire de "Ça commence aujourd'hui" jeudi 24 juillet 2025 sur France 2 avec Faustine Bollaert

Ce jeudi 24 juillet 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Addictions, les femmes lèvent le tabou

Longtemps masquée par la honte et les préjugés, l'addiction au féminin est un sujet qui commence enfin à émerger au grand jour. Les femmes, traditionnellement gardiennes du foyer et piliers de la famille, subissent une pression sociale intense qui les pousse à cacher leurs souffrances. Or, l'addiction ne connaît ni genre ni statut social, et elle touche les femmes tout autant que les hommes, souvent avec des spécificités et des facteurs déclenchants qui leur sont propres.

Briser le tabou, c'est avant tout un acte de courage. C'est reconnaître sa vulnérabilité pour mieux la transformer en force. Pour les femmes qui souffrent d'addiction, oser demander de l'aide est la première étape vers la guérison.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.