"Echappées Belles - Corse, l'île aux Trésors" samedi 26 juillet 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 26 juillet 2025 à 21:00, France 5 rediffusera un numéro du magazine "Échappées belles" dans lequel Sabine Quindou, en Balagne, va partager vous faire les richesses de ce littoral corse.

La Corse : île de Beauté, île convoitée…

Son littoral et ses montagnes attirent chaque année plus de 8 millions de voyageurs. La Corse réunit à elle seule tous les atouts et toutes les promesses d’évasion attendues des vacanciers, à portée du continent et de l’Europe. Entre mer et montagne, c’est sur le littoral de la Balagne et autour que Sabine Quindou cheminera durant ce nouveau voyage.

Les Corses qui attendent Sabine sont des passionnés de la mer et de la préservation de leur environnement ! Leur petit coin de paradis ils sont prêts à le partager, à condition que quelques secrets demeurent pour pouvoir goûter à la tranquillité de leur bonheur quand le bal des vacanciers s’anime…

Paradoxe corse de cette île et de ses habitants qui aiment et sont fiers de partager leur histoire, leur culture et leur amour du territoire, mais qui craignent que leur île et ses plus de 1 000 kilomètres de côtes soient encore plus abîmés et victime de leur succès… Car même si les six réserves naturelles de l’île contribuent à la préservation de la nature, elles favorisent également la valorisation économique et touristique du territoire…

Les rencontres que Sabine Quindou s’apprête à vivre sont toutes surprenantes… Elles vont lui permettre de plonger au cœur de l’âme corse et de découvrir les défis liés à la préservation de la beauté et de la vitalité de son littoral.

Alors comment tout à la fois préserver et partager les richesses de ce littoral corse ?

C’est à Calvi que Sabine commence son aventure corse, sur un des grains de beauté de l’île, au pied de la citadelle…

Les reportages diffusés :

La Balagne, un balcon sur la mer.

Un littoral préservé.

Le maquis.

Raid corsica femina.

L'âne corse.

Une faune à protéger.

Un second numéro sera également rediffusé par France 5 : "Echappées Belles" au Brésil, les trésors du Nordeste