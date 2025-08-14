"Ça commence aujourd'hui" jeudi 14 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 14 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Mon corps, mon ennemi

Pour certaines personnes, le corps est un lieu de conflit permanent : maladie, handicap, image déformée par le regard des autres… ou par le leur. Quand on ne se reconnaît plus dans son propre reflet, quand le corps devient un fardeau, une prison, une source de douleur ou de rejet… comment continuer à vivre avec ?

Les invités en plateau livrent des témoignages forts, intimes, parfois dérangeants, mais toujours sincères de leur rapport complexe à leur corps.

Peut-on faire la paix avec son corps ? Peut-on transformer un ennemi en allié ?