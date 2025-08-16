"Appels d'urgence" : Autoroute des vacances, les chassés croisés de tous les dangers sur TFX lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Autoroute des vacances : les chassés croisés de tous les dangers ».

De fin juin à fin août, plus de 20 millions de Français prennent la route des vacances. Un trafic à son maximum lors des grands week-ends de chassés-croisés du 14 juillet, ou lorsque les « juilletistes » croisent les « aoûtiens ».

Pour l’occasion, 14 000 gendarmes sont sur le pied de guerre. Excès de vitesse, alcool, téléphone au volant, dans cette circulation intense, les infractions habituelles peuvent provoquer des drames. On compte en moyenne neuf morts par jour sur les routes de l’été.

Mais les forces de l’ordre sont aussi accaparées par des comportements hors-normes lors des grands départs : automobilistes soucieux de leurs dépenses qui fraudent le péage en forçant les barrières, voitures surchargées qui perdent une partie de leurs valises à pleine vitesse ou encore vacanciers oubliés sur les aires de repos par des chauffeurs d’autocars trop pressés.

Entre la traque des fous du volant, le contrôle des automobilistes stressés et l’assistance aux vacanciers en perdition, les gendarmes de l’autoroute vivent, durant ces chassés-croisés, les journées les plus intenses de l’année.