recherche
Magazines

"Appels d'urgence" : Autoroute des vacances, les chassés croisés de tous les dangers sur TFX lundi 18 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 16 août 2025 156
"Appels d'urgence" : Autoroute des vacances, les chassés croisés de tous les dangers sur TFX lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Autoroute des vacances : les chassés croisés de tous les dangers ».

De fin juin à fin août, plus de 20 millions de Français prennent la route des vacances. Un trafic à son maximum lors des grands week-ends de chassés-croisés du 14 juillet, ou lorsque les « juilletistes » croisent les « aoûtiens ».

Pour l’occasion, 14 000 gendarmes sont sur le pied de guerre. Excès de vitesse, alcool, téléphone au volant, dans cette circulation intense, les infractions habituelles peuvent provoquer des drames. On compte en moyenne neuf morts par jour sur les routes de l’été.

Mais les forces de l’ordre sont aussi accaparées par des comportements hors-normes lors des grands départs : automobilistes soucieux de leurs dépenses qui fraudent le péage en forçant les barrières, voitures surchargées qui perdent une partie de leurs valises à pleine vitesse ou encore vacanciers oubliés sur les aires de repos par des chauffeurs d’autocars trop pressés.

Entre la traque des fous du volant, le contrôle des automobilistes stressés et l’assistance aux vacanciers en perdition, les gendarmes de l’autoroute vivent, durant ces chassés-croisés, les journées les plus intenses de l’année.

Dernière modification le samedi, 16 août 2025 14:39
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

16 août 2025 - 16:15

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

16 août 2025 - 16:15

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 17 août 2025 sur M6, sommaire du magazine

16 août 2025 - 16:15 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL