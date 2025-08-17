recherche
Magazines

"Zone Interdite", maison de famille : ils sont prêts à tout pour sauver leur héritage mardi 19 août sur M6

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 17 août 2025 136
"Zone Interdite", maison de famille : ils sont prêts à tout pour sauver leur héritage mardi 19 août sur M6

Mardi 19 août 2025 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouvel inédit de l'été de "Zone Interdite" dont le thème sera : « Maison de famille : ils sont prêts à tout pour sauver leur héritage ».

Plus que de simples demeures, elles sont remplies de nos souvenirs les plus marquants. Hériter d’une maison de famille est une chance. Mais parvenir à la conserver est une tout autre histoire. Coûts d’entretien de plus en plus élevés, fiscalité, éloignement des fratries, familles recomposées… les défis ne manquent pas. Ces Français que les équipes de "Zone Interdite" ont suivis ont décidé de les prendre à bras le corps. Ils ne manquent ni d’idées, ni d’énergie pour sauver leur patrimoine !

En Bretagne, Olivier a hérité d’un magnifique château qui appartient à sa famille depuis cinq générations. Pour l’entretenir, son épouse Florence et lui comptent principalement sur les revenus des mariages qu’ils y organisent. Mais l’immense bâtisse, construite au XIIIe siècle, est aujourd’hui menacée par l’usure du temps et par un champignon particulièrement agressif : le mérule. Le couple va devoir se montrer inventif pour financer les travaux d’entretien très coûteux qui l’attendent.

Une maison de famille peut être source de bien des désaccords entre frères et sœurs. Mais comment s’entendre quand la lignée compte six cent cinquante héritiers ? Dans le Béarn, Marylla et les siens ont eu l’idée de créer l’une des plus grandes Sociétés Civiles Immobilières pour gérer leur demeure familiale construite en 1906. Les membres de la famille l’occupent ainsi à tour de rôle en payant à chaque fois un loyer. Chacun parvient-il à y trouver son compte ?

En Charente, Mélody et Anthony ont décidé de créer de toutes pièces leur maison de famille. Pour cela, ils ont racheté une grange qui appartenait à la grand-mère d’Anthony. Et ils vont entièrement l’aménager. Mais les travaux durent beaucoup plus longtemps que prévu. Cela fait maintenant cinq ans qu’ils vivent dans un mobil home sur le terrain de leur future demeure. Auront-ils la patience d’aller au bout de leur ambitieux projet ?

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Futurs champions, le prix de la gloire&quot; une enquête sur la maltraitance dans le sport mardi 19 août sur Arte

"Futurs champions, le prix de la gloire" une enquête sur la maltraitance dans le sport mardi 19 août sur Arte

17 août 2025 - 14:47

Sur le même thème...

&quot;13h15 le dimanche&quot; : Les cueilleurs de la mer ce 17 août 2025 sur France 2

"13h15 le dimanche" : Les cueilleurs de la mer ce 17 août 2025 sur France 2

17 août 2025 - 13:20

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 17 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

16 août 2025 - 20:04 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL