"Zone Interdite", maison de famille : ils sont prêts à tout pour sauver leur héritage mardi 19 août sur M6

Mardi 19 août 2025 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouvel inédit de l'été de "Zone Interdite" dont le thème sera : « Maison de famille : ils sont prêts à tout pour sauver leur héritage ».

Plus que de simples demeures, elles sont remplies de nos souvenirs les plus marquants. Hériter d’une maison de famille est une chance. Mais parvenir à la conserver est une tout autre histoire. Coûts d’entretien de plus en plus élevés, fiscalité, éloignement des fratries, familles recomposées… les défis ne manquent pas. Ces Français que les équipes de "Zone Interdite" ont suivis ont décidé de les prendre à bras le corps. Ils ne manquent ni d’idées, ni d’énergie pour sauver leur patrimoine !

En Bretagne, Olivier a hérité d’un magnifique château qui appartient à sa famille depuis cinq générations. Pour l’entretenir, son épouse Florence et lui comptent principalement sur les revenus des mariages qu’ils y organisent. Mais l’immense bâtisse, construite au XIIIe siècle, est aujourd’hui menacée par l’usure du temps et par un champignon particulièrement agressif : le mérule. Le couple va devoir se montrer inventif pour financer les travaux d’entretien très coûteux qui l’attendent.

Une maison de famille peut être source de bien des désaccords entre frères et sœurs. Mais comment s’entendre quand la lignée compte six cent cinquante héritiers ? Dans le Béarn, Marylla et les siens ont eu l’idée de créer l’une des plus grandes Sociétés Civiles Immobilières pour gérer leur demeure familiale construite en 1906. Les membres de la famille l’occupent ainsi à tour de rôle en payant à chaque fois un loyer. Chacun parvient-il à y trouver son compte ?

En Charente, Mélody et Anthony ont décidé de créer de toutes pièces leur maison de famille. Pour cela, ils ont racheté une grange qui appartenait à la grand-mère d’Anthony. Et ils vont entièrement l’aménager. Mais les travaux durent beaucoup plus longtemps que prévu. Cela fait maintenant cinq ans qu’ils vivent dans un mobil home sur le terrain de leur future demeure. Auront-ils la patience d’aller au bout de leur ambitieux projet ?