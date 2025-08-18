recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 18 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 219
"Ça commence aujourd'hui" lundi 18 août 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 18 août 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans un numéro besf of du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

Ils ont décidé de ne pas cacher leur maladie

Longtemps, la maladie a été un secret. Par peur du regard des autres, beaucoup ont choisi de se battre seuls, dans le silence.

Mais aujourd'hui, les choses changent. De plus en plus de personnes décident de parler ouvertement de leur maladie. Elles partagent leur histoire pour briser les tabous, pour aider d'autres et pour montrer que l'on peut vivre avec la maladie sans se cacher.

Les invités de Faustine Bollaert viennent témoigner sur ce thème dans cette émission best of.

Dernière modification le lundi, 18 août 2025 10:44
Publié dans Magazines, Lundi
