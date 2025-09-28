"Appels d'urgence - Samu d'Annecy : les urgentistes en alerte" sur TFX lundi 29 septembre 2025

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'Urgence" : « Samu d'Annecy : les urgentistes en alerte ».

Annecy, l'été, c'est plus de deux millions de touristes. Et des sueurs froides 24/24 pour les 90 urgentistes du SAMU.

Avec son lac et ses montagnes, les vacanciers sont à la recherche de sensations fortes. Vélo, parapente, escalade, des activités à haut risque.

Alors, le Samu est sur tous les fronts pour sauver des vies, ils ont un allié de taille : l'hélicoptère de la sécurité civile, indispensable pour accéder aux zones difficilement accessibles. Comme ce jeune, victime d'un accident de canyoning ou cet agriculteur écrasé par son tracteur.

Tout l'été, Appels d'urgence a suivi ces femmes et ces hommes, parmi les plus sollicités de France.

Ils s'appellent Florent, Romain ou encore Céline, ils sont les anges gardiens des vacances.