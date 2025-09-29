"Ça commence aujourd'hui" lundi 29 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Ce lundi 29 septembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui".

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Camps scouts, pensionnat religieux : quels hommes sont-ils devenus après tant de sévices ?

À l’adolescence, Arnold a été envoyé dans un pensionnat religieux. Il a alors découvert un environnement ultra violent basé sur l’humiliation, la peur et les coups. L’éducation était paramilitaire, les travaux manuels forcés et les châtiments corporels quotidiens. Le week-end et les vacances, Arnold était obligé de participer aux camps scouts du pensionnat. Là aussi, les conditions se sont avérées dangereuses et les violences systématiques.

Adrien a rejoint une organisation scoute à l’âge de 12 ans, au sein de laquelle il a été accepté et s’est ouvert. Mais il a surtout fait la rencontre d’un chef scout de 20 ans de plus que lui avec qui il a rapidement tissé un lien. L’homme était en réalité un prédateur sexuel, qui a tissé sa toile autour d’Adrien et de sa famille. L’emprise était telle qu’il a convaincu les parents d’Adrien de le laisser partir avec lui aux USA. Là-bas, il a violé Adrien 2 fois.

15:05 Accidents de la route : des vies fauchées

Dans ce numéro, Faustine Bollaert reçoit quatre invités dont la vie a été bouleversée suite à un accident de la route provoqué par un conducteur inapte à prendre le volant. Qu’il s’agisse d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants ou d’une santé beaucoup trop fragile pour prendre la route, les comportements à risque au volant sont pourtant aussi dangereux qu’évitables.