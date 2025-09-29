"Ça commence aujourd'hui" lundi 29 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Camps scouts, pensionnat religieux : quels hommes sont-ils devenus après tant de sévices ?
À l’adolescence, Arnold a été envoyé dans un pensionnat religieux. Il a alors découvert un environnement ultra violent basé sur l’humiliation, la peur et les coups. L’éducation était paramilitaire, les travaux manuels forcés et les châtiments corporels quotidiens. Le week-end et les vacances, Arnold était obligé de participer aux camps scouts du pensionnat. Là aussi, les conditions se sont avérées dangereuses et les violences systématiques.
Adrien a rejoint une organisation scoute à l’âge de 12 ans, au sein de laquelle il a été accepté et s’est ouvert. Mais il a surtout fait la rencontre d’un chef scout de 20 ans de plus que lui avec qui il a rapidement tissé un lien. L’homme était en réalité un prédateur sexuel, qui a tissé sa toile autour d’Adrien et de sa famille. L’emprise était telle qu’il a convaincu les parents d’Adrien de le laisser partir avec lui aux USA. Là-bas, il a violé Adrien 2 fois.
15:05 Accidents de la route : des vies fauchées
Dans ce numéro, Faustine Bollaert reçoit quatre invités dont la vie a été bouleversée suite à un accident de la route provoqué par un conducteur inapte à prendre le volant. Qu’il s’agisse d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants ou d’une santé beaucoup trop fragile pour prendre la route, les comportements à risque au volant sont pourtant aussi dangereux qu’évitables.