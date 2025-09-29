recherche
"Non élucidé" sur l'affaire Magalie Part mardi 30 septembre 2025 sur T18

lundi 29 septembre 2025
"Non élucidé" sur l’affaire Magalie Part mardi 30 septembre 2025 sur T18

Mardi 30 septembre 2025 à 20:45, T8 rediffusera un numéro du magazine "Non élucidé" qui reviendra sur le meurtre de Magalie Part, une jeune femme de 19 ans.

Magalie Part, 19 ans, a disparu le 26 mars 2001 à Ornex (Pays de Gex, Ain). Son corps a été retrouvé le lendemain, le 27 mars 2001, à demi-calciné et présentant de multiples traces de coups et fractures, sur la commune de Vulbens (Haute-Savoie), au pied du mont Vuache.

Elle venait de se marier et est partie ce matin-là pour promener sa chienne et acheter des cigarettes, mais n'est jamais rentrée. L'autopsie a révélé la grande violence des coups et des traces de violences, et a conclu que Magalie était décédée avant que son corps ne soit brûlé et déplacé.

L'enquête a été marquée par des difficultés, des erreurs initiales (comme le non-examen du pelage de sa chienne retrouvée ou l'effacement de traces de pneus), et une rivalité entre équipes d'enquêteurs. Un profil ADN masculin a été prélevé sur le corps.

Le mari de Magalie, Geoffrey Part, a longtemps été un suspect privilégié, comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires. Il avait un passé de violences conjugales. Il a été mis en garde à vue, mais jamais mis en examen. Il s'est suicidé par pendaison en septembre 2018.

L'enquête a connu plusieurs relances, notamment par une exhumation du corps en 2016 pour des analyses ADN complémentaires. En 2023, de nouveaux éléments concernant le père de Geoffrey Part sont apparus (son téléphone ayant été localisé près du lieu de découverte du corps la nuit des faits, malgré ses dénégations).

L'affaire est actuellement toujours en cours d'instruction et est traitée par le Pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE). Le meurtre de Magalie Part n'est, à ce jour, toujours pas élucidé.

L'info TV en continu

&quot;Le colosse aux pieds d'argile&quot; avec Eric Cantona sur NOVO 19 mardi 30 septembre 2025

"Le colosse aux pieds d'argile" avec Eric Cantona sur NOVO 19 mardi 30 septembre 2025

29 septembre 2025 - 10:40

