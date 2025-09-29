recherche
Magazines

Restauration d'une Aston Martin DB9 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 30 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 29 septembre 2025 62
Restauration d'une Aston Martin DB9 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 30 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Aston Martin DB9.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x04 Aston Martin DB9

Pour sa nouvelle mission, Baptiste se lance un défi de taille avec une Aston Martin DB9, symbole ultime du luxe et de la puissance anglaise.

Problème : sous ses lignes élégantes, le V12 atmosphérique montre de sérieux signes de faiblesse. Côté carrosserie, le chantier est colossal : choc frontal, capot à redresser, ailes et pare-chocs à remplacer, sans oublier la recherche d'une calandre.

Ce projet risqué demande un investissement massif et Baptiste sait qu'il pourrait le regretter. Mais si tout fonctionne, la récompense sera à la hauteur de l'enjeu : un véritable jackpot !

Dernière modification le lundi, 29 septembre 2025 12:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le colosse aux pieds d'argile&quot; avec Eric Cantona sur NOVO 19 mardi 30 septembre 2025

"Le colosse aux pieds d'argile" avec Eric Cantona sur NOVO 19 mardi 30 septembre 2025

29 septembre 2025 - 10:40

Sur le même thème...

&quot;Non élucidé&quot; sur l’affaire Magalie Part mardi 30 septembre 2025 sur T18

"Non élucidé" sur l’affaire Magalie Part mardi 30 septembre 2025 sur T18

29 septembre 2025 - 10:23

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 septembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 septembre 2025 - 19:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL