Restauration d'une Aston Martin DB9 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 30 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Aston Martin DB9.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x04 • Aston Martin DB9

Pour sa nouvelle mission, Baptiste se lance un défi de taille avec une Aston Martin DB9, symbole ultime du luxe et de la puissance anglaise.

Problème : sous ses lignes élégantes, le V12 atmosphérique montre de sérieux signes de faiblesse. Côté carrosserie, le chantier est colossal : choc frontal, capot à redresser, ailes et pare-chocs à remplacer, sans oublier la recherche d'une calandre.

Ce projet risqué demande un investissement massif et Baptiste sait qu'il pourrait le regretter. Mais si tout fonctionne, la récompense sera à la hauteur de l'enjeu : un véritable jackpot !