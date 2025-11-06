"C à vous" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 6 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 6 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Shein, avenir du commerce de proximité, consommation Made in France…



Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U.

"IA mon amour" : Envoyé Spécial explore un phénomène aussi troublant qu’incontournable

Lila Bellili, grand reporter à Envoyé Spécial, pour son numéro « Je suis en couple avec mon IA ! » diffusé ce soir à 21:10 sur France 2.

20:00 C à vous, la suite

Benoît Poelvoorde et Pascal Elbé, pour “La bonne étoile” en salle mercredi.

Alizée, pour sa tournée “25 ans déjà” qui débutera en septembre 2026.

Stéphane Malassagne, pour le livre “Le guide du charisme (décomplexé)” chez Michel Lafon.

Dans la cuisine de C à vous

Julien Sebbag, chef.