"C à vous" jeudi 6 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 6 novembre 2025 dans l'émission :
19:00 C à vous
Shein, avenir du commerce de proximité, consommation Made in France…
Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U.
"IA mon amour" : Envoyé Spécial explore un phénomène aussi troublant qu’incontournable
Lila Bellili, grand reporter à Envoyé Spécial, pour son numéro « Je suis en couple avec mon IA ! » diffusé ce soir à 21:10 sur France 2.
20:00 C à vous, la suite
Benoît Poelvoorde et Pascal Elbé, pour “La bonne étoile” en salle mercredi.
Alizée, pour sa tournée “25 ans déjà” qui débutera en septembre 2026.
Stéphane Malassagne, pour le livre “Le guide du charisme (décomplexé)” chez Michel Lafon.
Dans la cuisine de C à vous
Julien Sebbag, chef.