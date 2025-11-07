"C à vous" vendredi 7 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 7 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 7 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Concert perturbé à la Philharmonie, point sur l’enquête du braquage du Louvre, Tiktok visé par une enquête…

Laure Beccuau, procureure de la République de Paris.

Scandale Shein, J-500 avant la présidentielle… Retour sur une semaine d’actualité

Marc-Olivier Fogiel et Benjamin Duhamel.

20:00 C à vous, la suite

Flavie Flament pour son émission “Flavie en France”, du lundi au jeudi à 11:20 sur France 3.

Lyna Khoudri, Mallory Wanecque et Katy pour le film “Le Gang des Amazones” en salle mercredi.

Barbara Pravi pour son album “La Pieva” et sa tournée dans toute la France..

Dans la cuisine de C à vous

Julien Sebbag.