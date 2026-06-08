"C pas si loin" lundi 8 juin 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce lundi 8 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Lundi 8 juin 2026 • Émission spéciale



Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, invitée exceptionnelle du magazine C pas si loin.

Naïma Moutchou répondra aux questions de Karine Baste et reviendra sur l'explosion de la violence et du narcotrafic aux Antilles. Il sera question du dossier calédonien après l'adoption du projet de loi constitutionnelle visant à modifier le corps électoral : quel avenir pour le dialogue politique sur l'archipel ?

La ministre sera également interrogée sur les conclusions du rapport sénatorial consacré aux marges de la grande distribution et aux écarts de prix qui pénalisent depuis trop longtemps les consommateurs ultramarins.

Enfin, à l'occasion des 25 ans de la loi Taubira, qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crimes contre l'humanité, Naïma Moutchou livrera sa vision personnelle de ce texte fondateur.