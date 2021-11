“Plus belle la vie” : Théo Curin rejoint le casting du feuilleton quotidien de France 3

Théo Curin, nageur paralympique, rejoint le casting de la série “Plus belle la vie” de France 3. Le jeune comédien a débuté le tournage du feuilleton quotidien le 27 octobre dernier.

Le nageur paralympique et jeune comédien, déjà apparu notamment dans la série “Vestiaires” sur France 2, interprète le rôle de Hugo, 17 ans, aîné d’une fratrie de 4 enfants, qui a grandi au sein d’une famille aimante.

Après 20 années d’absence et de voyages à travers le monde, Elodie et Bastien reviennent avec leurs 4 enfants (Hugo, Sunalee, Pablo et Akira), au Mistral, bien décidés à enfin y déposer leurs valises.

Hugo est un jeune homme hyper solaire : il n’a peur de rien, rien ne lui semble impossible et il se sent capable de tout !

Sa famille hors normes et son enthousiasme communicatif ne laisseront pas les Mistraliens indifférents.