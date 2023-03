"Les enquêtes de Murdoch" : 6 épisodes à revoir dimanche 5 mars 2023 sur France 3

Dimanche 5 mars 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir 6 épisodes de la série "Les enquêtes de Murdoch".

Cette série met en scène les enquêtes policières de William Murdoch, inspecteur dans la ville de Toronto à la fin du XIXe siècle. Celui-ci résout des enquêtes criminelles à l'aide de techniques scientifiques d'avant garde.

21:10 Ce qu'on fait par amour (1ère partie)

Murdoch est à Montréal pour retrouver Anna Fulford et leur fils, Harry, toujours recherchés par la Main Noire. Watts enquête sur le meurtre apparent d'une femme japonaise, assassinée par son mari canadien d'après ses parents, qui ont brûlé sa dépouille selon le rite shintoïste. De son côté, George a été enlevé par les sœurs Ernst, à la santé mentale instable. Quant à Brackenreid, il s'inquiète pour son jeune fils en cavale. Enfin, Violet Carmichael met tout en œuvre pour assurer son avenir.

21:50 Ce qu'on fait par amour (2ème partie)

Le Docteur Ogden se lance dans une opération peu orthodoxe. Murdoch doit se montrer plus malin que la Main Noire pour réunir Anna Fulford et leur fils Harry. George tente d'échapper à ses ravisseuses. L'affaire de Watts prend un tournant inattendu. Brackenreid prend une décision importante concernant Bobby.

22:35 Tel le phénix

Ses agents abattus dans une embuscade, Murdoch est emprisonné et doit combattre une police et un gouvernement corrompus afin de prouver son innocence, alors que le docteur Ogden est kidnappée et que l'inspecteur Brackenreid disparaît. Suite à l'embuscade dans l'église, l'avenir du poste de police n°4 est plus qu'incertain. L'équipe historique décimée, Murdoch se retrouve en cellule, accusé du meurtre de la danseuse Lydia Hall. Quant à Brackenreid et Julia, ils sont toujours portés disparus et Higgins, qui a survécu à la fusillade, doit maintenant répondre aux ordres d'une nouvelle patronne, imposée par Franklin Williams du Comité de Contrôle. Le promoteur Robert Graham abuse de chantage dans le but d'extorquer des aveux de Murdoch...

23:15 Crime-Oenologie

Lors de la réception donnée en l'honneur du mariage de son fils, Enrico Firenzo ouvre une bouteille de vin qu'il gardait depuis longtemps pour une grande occasion. Mais à la première gorgée, il meurt empoisonné. Murdoch va devoir se faire aider par l'inspecteur Watts pour établir l'origine du vin en question. Au cours de leur enquête, ils découvrent que M. Firenzo était critique dans une revue spécialisée et avait porté des accusations contre un vigneron local. Celui-ci devient alors le suspect numéro un. De son côté, Rebecca James qui a fini son cursus, songe à quitter la morgue pour un poste de médecin hospitalier...

00:00 Huit pas



Le couple Murdoch assiste à un banquet se déroulant dans le noir, organisé par le scientifique Alexander Graham Bell. Lorsque David Sampton est assassiné d'un coup de couteau à l'arrière du crâne, Murdoch a la certitude que l'assassin se trouve encore dans la pièce restée close. Aidé par Ralph Fellows, Murdoch écarte d'emblée certains convives grâce à des enregistrements sonores effectués lors du dîner par Bell. L'enquête se concentre sur les rapports des convives entre eux : Helen Keller, éprise du défunt, Horace Carmondy, professeur à la réputation entachée suite à une escroquerie, Herbert Wilson, qui avait financé les recherches de Carmondy, et la très riche Ruth Newsome, fiancée à Wilson mais convoitée par Higgins... Qui peut avoir tué parmi eux ?

00:40 Le salon médical



La ville de Toronto connait une grande première médicale. Le chirurgien Bertam Lennox s'apprête à pratiquer une transplantation d'organe sur Régina Shine, une patiente à qui il ne reste plus que quelques mois à vivre. C'est l'opération de la dernière chance. Lorsque Régina Shine décède d'une hémorragie, Lennox évoque un sabotage. Le bilan sanguin effectué quelques jours plus tôt par le docteur Lennox permettait pourtant l'opération. Tandis que Julia découvre, lors de l'autopsie, que les plaquettes sanguines de la défunte ont été inhibées par de l'aspirine, Murdoch apprend que trois femmes sont déjà mortes lors d'expériences médicales réalisées par Lennox… Julia Ogden s'intéresse aux travaux de la scientifique Marylin Clark qui mène des expériences sur la fécondation in vitro. Elle lui propose un partenariat. Pour la première fois, la faculté de médecine va accueillir des étudiantes. Julia Ogden propose à Violet Hart de l'y inscrire et d'en faire son assistante. De son côté, Margareth Brackenreid demande à son mari de convaincre leur fils John de renoncer au métier de policier.