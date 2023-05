"Les randonneuses" : les derniers épisodes diffusés sur TF1 lundi 29 mai 2023

Lundi 29 mai 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de la mini série inédite "Les randonneuses" réalisée par Frédéric Berthe avec Alix Poisson, Clémentine Célarié, Camille Chamoux, Joséphine de Meaux et Thiphaine Daviot.

Rappel de l'histoire de la série...

“Les randonneuses”, c’est l’histoire de six drôles de dames que tout oppose et qui ont l’idée folle de partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, un sommet de près de 4 000 mètres ! Des paysages somptueux mais un défi complètement dingue, d’autant qu’elles sont toutes touchées de près ou de loin par le cancer…

Malgré la difficulté des chemins de montagne, la fatigue, le découragement, les engueulades ou encore le danger, ces randonneuses vont vivre une aventure humaine qui les rapprochera pour toujours.

21:10 Épisode 5 Morgan

Morgan est tendue et les motivations secrètes de sa présence sont de plus en plus difficiles à cacher aux autres. Elle sait qu'une fois révélé, son fardeau ne sera plus uniquement le sien, mais aussi que certains risquent de lui en vouloir.

Les six femmes s’apprêtent à escalader une corniche qui nécessite qu’elles soient encordées les unes aux autres et les accidents sont vite arrivés… L’ascension devient de plus en plus dangereuse. Pablo et Tom ne pensent pas que les filles puissent continuer.

21:55 Épisode 6 Valérie

Valérie, Noémie, Patty, Karen et Sara décident d’outrepasser les recommandations des guides et de continuer l’ascension toutes seules. Elles sont déterminées à tenir la promesse faite à Ève.

Elles laissent Morgan et les garçons endormis au refuge, et démarrent leur dernière étape pour atteindre le sommet, mais une tempête de neige se déclare. Arriveront-elles au sommet ?

Le paysage et la lumière : deux éléments essentiels

Pour tourner cette mini-série, l’équipe de tournage accompagnée d’environ 200 figurants (dont une centaine de locaux), a principalement posé ses valises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment dans les villes de Grenoble, La Grave, Bessans et Termignon-Val Cenis.

Hormis le paysage montagneux de cette région se prêtant parfaitement au scénario, tourner en Auvergne-Rhône-Alpes était un choix évident pour la production, qui souhaitait profiter de la diversité de ses paysages. En effet, tout au long de l’ascension des personnages le décor évolue, laissant apparaître aussi bien des fleurs sauvages que de la roche, ou encore de la neige éternelle.

Également à la recherche de lumière, élément important de l’histoire, l’équipe s’est installée dans le quart sud-est de la France afin de profiter de la luminosité qu’offre la région en cette période. Le but ? Tourner dans un endroit solaire pour pallier le drame de l’histoire. Peu à peu, elle évolue au cours des scènes, marque chaque étape de l’ascension des personnages, jusqu’à baigner de lumière le sommet du Dôme lors de leur arrivée, comme un symbole de résurrection.

Un défi technique qui rassemble

Aussi bien pour la production que les acteurs, les scènes liées à l’ascension du Dôme de la Lauze, situé dans La Grave, ont été un challenge et ont nécessité un long travail de repérage. Pour faire face à certains chemins de montagne plutôt dangereux, l’équipe s’est entourée de guides, a dormi au sein de refuges, mais a également dû, à partir d’une certaine hauteur, emprunter des téléphériques ou encore des motoneiges, pour accéder aux lieux de tournage et acheminer le matériel nécessaire. Et comme la nature est imprévisible, l’équipe a même dû faire face à une tempête.

Finalement, tous ont vécu les conditions d’une véritable ascension, ce qui a créé une véritable cohésion de groupe.