"Countrymen" : mini-série inédite sur ARTE jeudi 8 juin 2023 - Vidéo

Jeudi 8 juin 2023 à 20:55, ARTE débutera la diffusion de "Countrymen", une mini-série inédite Franco-Norvégienne en 8 épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

Trois islamistes s’installent dans une ferme en Norvège pour préparer un attentat. Mais c’est compter sans l’ingérence des autochtones et l'arrivée surprise d'un ami d'enfance, accompagné de sa fille…

Une comédie grinçante qui interroge nos identités et explore avec drôlerie cette éternelle question : de qui est-on l’étranger ?

Au pays des égarés

Faire de trois islamistes en pleine préparation d’un attentat des (anti)héros de comédie, il fallait oser ! Countrymen relève le défi grâce à un scénario plein de rebondissements et des personnages détonants. Qui sont vraiment Khabib, Knut/Tariq et Adil ? Avant tout des pieds nickelés en mal d'identité, contraints de se coltiner leur semblable et contraire, Marwan, puis un voisinage rural tantôt bienveillant tantôt hostile.

Sans fioriture psychologique et toujours avec humour, la série conçue par Izer Aliu et Anne Bjørnstad (Lilyhammer) décrit des personnages égarés, à l’exception notable de la petite Kristin. Qu’est-on pour soi et pour les autres ? Où est-on vraiment chez soi ? Ces tourments travaillent aussi bien les locaux du Telemark que les Norvégiens issus de l’immigration récente. Et ceux-ci se montrent parfois encore plus Norvégiens que les premiers !

Sans épargner personne, Countrymen apporte une bouffée de tolérance à notre époque.

20:55 Épisode 1

Norvégien d’origine iranienne et veuf, Marwan kidnappe sa fille de 5 ans, Kristin, qui avait été confiée à sa belle-famille, et tente de quitter le pays. Embarqué par son ami d’enfance Adil, le jeune père trouve finalement refuge avec son enfant dans une ferme de la région du Telemark. Adil est accompagné de l’austère Khabib et de Knut, converti à l’islam sous le nom de Tariq. Marwan s'installe, ignorant tout des activités clandestines des trois acolytes…

21:45 Épisode 2

Soucieux de discrétion, les trois islamistes se confrontent au voisinage et doivent transiger avec leurs principes. Adil se fait embaucher au collège du village afin de récupérer des produits chimiques, et se lie avec la jeune policière Ingeborg. Khabib s’attache malgré lui à la petite Kristin. Tariq doit gérer la bergerie de son oncle, propriétaire de la ferme. Or Khabib découvre par hasard que Marwan a enlevé sa fille.

22:30 Épisode 3

Tariq finalise un dossier de subventions pour la bergerie. Khabib assume son rôle de tuteur de Kristin avec sérieux. Hippie local lunaire, Bidet, avec qui Adil a négocié la fourniture d’hydroxyde de sodium, vient prêter main-forte à la bergerie contre l’avis de Khabib. Partis à Oslo pour la journée, Adil et Marwan rentrent avec Anisa, sœur du premier. Bidet est bientôt questionné par Jarle, hostile à la présence d’immigrés.

20:55 Épisode 4

Contre toute attente, la bergerie est retenue par le comité de sélection des subventions agricoles. Les occupants de la ferme peinent toujours à trouver des substances chimiques. Au collège où il enseigne, Adil prend la défense d’un adolescent persécuté et attire un peu plus l’attention d’Ingeborg. Marwan est appréhendé par deux policiers sans en soupçonner la véritable raison et se retrouve aux prises avec un terrible dilemme.

Les 4 derniers épisodes seront diffusés jeudi prochain sur ARTE.