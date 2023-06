"Tandem" saison 7 : avant-dernier épisode inédit sur France 3 mardi 13 juin 2023

Mardi 13 juin 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir une nouvelle enquête inédite de la commandante Léa Soler et du capitaine Paul Marchal dans un épisode la 7ème saison de "Tandem".

Une saison 7 de "Tandem" encore plus riche en rebondissements, en intrigues et en sentiments que la précédente.

Cette 7ème saison de "Tandem" se compose de 12 épisodes de 52 minutes. Deux inédits sont diffusés chaque mardi soir, suivis de deux autres épisodes en rediffusion.

21:10 Épisode 7x11 Tous les chemins mènent à Jacques.



Grabels, village étape du chemin de Compostelle, voit surgir un miracle : du sang coule dans la source ! C’est celui de Jacques, le maire du village retrouvé mort dans une crevasse, un peu plus haut.

Alors que nos héros enquêtent parmi les pèlerins encore sous le choc, ils apprennent que Jacques avait fait une incroyable découverte dans son jardin : un mystérieux haut-relief datant du Moyen Âge... A-t-il été tué à cause de cette découverte ? Ou est-ce une histoire plus personnelle, même... romantique ?

Et Paul et Léa le savent bien : on n’oublie pas si facilement son premier amour.

Avec : Selma Kouchy (Agathe Mercier), Rodolphe Couthouis (Hugo Tomes), Mathieu Lourdel (Etienne Joffrin), Mélanie Guth (Elise Baron), Dorothée Leveau (Isabelle Mercier), Lise Lenne (Responsable de l’association), Mariel Simonneau (la pélerine).

Le dernier épisode inédit de cette 7ème saison de "Tandem" sera diffusé la semaine prochaine sur France 3.