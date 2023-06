"De Gaulle, L’éclat et le secret" à revoir sur France 3 jeudi 15 juin 2023 - Vidéo

Jeudi 15 juin 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir la mini-série "De Gaulle, L’éclat et le secret" avec Samuel Labarthe.

Tous les Français connaissent le général de Gaulle. Le résistant, qui refusa de céder à la défaite. L’homme politique tour à tour visionnaire, libérateur, pacificateur, constructeur. Le fondateur de la Ve République. L’homme d’Etat, porteur d’une « certaine idée de la France », libre, fière et indépendante.

Mais qui était Charles de Gaulle ? Quels étaient le moteur et le ressort de l’homme qui a consacré l’essentiel de sa vie à son pays ? Quel rôle a joué à ses côtés son épouse, la discrète Yvonne, pierre angulaire de son parcours privé et public, puisque selon lui, sans elle « rien n’eût été possible » ? Quelle fut la place de sa fille Anne, celle qui lui donnait la force de « tenir » dans ses grands moments de doute ?

Cette série nous fait revivre l’éclat de pages illustres de l’Histoire de France, de la Résistance à l’enracinement de la Ve République, ces grands moments que Charles de Gaulle a incarnés et façonnés.

Elle brosse le portrait d’un homme d’Etat à l’épreuve du pouvoir, d’un stratège et d’un fin politique, et lève le voile sur le secret d’une personnalité jusqu’ici pudiquement cachée derrière la statue du héros.

Les 3 premiers épisodes sont rediffusés ce jeudi 15 juin 2023 sur France 3, les 3 derniers jeudi 22 juin 2023.

21:10 Épisode 1 La solitude

Juin 1940. Le général Charles de Gaulle est dépêché à Londres afin de négocier avec Churchill l'union de la France et du Royaume-Uni pour faire face à l'Allemagne. Mais la France demande l'armistice et le maréchal Pétain s'installe au pouvoir.

Pour de Gaulle, c'est la trahison suprême. Le 18 juin, il lance à la radio un appel à poursuivre le combat. L'aventure de la France Libre commence.

Peu de temps après, après avoir affronté bien des dangers, Yvonne de Gaulle et ses enfants parviennent enfin à Londres. Mais le 3 juillet, la Royal Navy attaque la flotte française amarrée dans la rade nord-africaine de Mers el-Kébir, mettant à rude épreuve les relations entre Churchill et de Gaulle.

22:00 Épisode 2 Tous les combats du monde



Septembre 1940. À Dakar, la flotte française obéissant à Vichy mitraille les Français libres. Une souffrance morale pour de Gaulle, plus que jamais assailli par le doute sur son action. D’autant qu’il s'oppose de plus en plus souvent à Churchill, qui privilégie partout les intérêts britanniques, et fait face à l’hostilité de Roosevelt. Cependant, la résistance intérieure s'organise.

Au printemps 1943, le Général s'installe à Alger avec sa famille, au grand bonheur d’Anne, sa fille handicapée. Mais quand Churchill lui demande de regagner Londres, c'est pour lui annoncer que le débarquement allié, prévu le lendemain, a été décidé sans lui.

22:45 Épisode 3 Tous les combats du monde

Août 1944. Paris libéré. De Gaulle a obtenu de son ami Eisenhower que la 2e DB du général Leclerc entre la première dans la capitale. La guerre a laissé des blessures profondes.

Sa nièce Geneviève, de retour après avoir été déportée au camp de Ravensbrück, lui fait le récit des horreurs nazies.

Le Gouvernement provisoire de la République française se met en place. De Gaulle le préside et s'attache à la reconstruction du pays. La tâche est ardue, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le soutien d'André Malraux est un puissant réconfort. Mais, en janvier 1946, après le mariage de sa fille Élisabeth, le Général, refusant le jeu des partis politiques, quitte le pouvoir. C'est le début de sa « traversée du désert ».