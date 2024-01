"Plus belle la vie" du 22 au 26 janvier 2024 sur TF1 : Voici ce qui va se passer cette semaine...

Retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" du lundi au vendredi à 13:40 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés du 22 au 26 janvier 2024.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 22 janvier 2024 Épisode 11

Tout le Mistral vient en aide à Estelle face à un Francesco impuissant, qui semble s’être mis sa sœur à dos. Boher veut se racheter aux yeux de Léa. Ariane se fait voler son portefeuille par une mystérieuse jeune fille.

Mardi 23 janvier 2024 Épisode 12

Luna et Thomas aident Djawad à récupérer un indice qui pourrait bien changer la donne. Boher a bien du mal à concilier vie professionnelle et vie privée. Une histoire d’amour inattendue semble naître à la résidence.

Mercredi 24 janvier 2024 Épisode 13

Estelle a un rendez-vous de la plus haute importance pour prouver son innocence, et ne se doute pas qu’elle est suivie de près. Jules et Morgane mettent fin à leur canular, plus complices que jamais. Ariane, quant à elle, se confie à un vieil ami.

Jeudi 25 janvier 2024 Épisode 14

Les évènements de la veille amènent Estelle vers une prise de conscience. Ariane tente quant bien que mal de faire connaissance avec Zoé. La situation de Steve devient critique.

Vendredi 26 janvier 2024 Épisode 15

L’enquête policière active une piste inattendue. Face à Estelle, Francesco montre son vrai visage. Nisma est quant à elle témoin des difficultés de Steve. Pour Patrick, l’heure est à l’improvisation pour retrouver Babeth.