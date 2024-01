"Scènes de ménages - Plans sur la comète" lundi 29 janvier 2024 sur M6 - Vidéo

Lundi 29 janvier 2024 à 21:10, M6 vous proposera de retrouver les couples de la série "Scènes de ménages" pour un prime inédit : « Plans sur la comète ».

Une comète est en approche et va frôler la Terre. Jusqu’ici rien de dramatique, l’humanité est hors de danger… Mais c’était sans compter sur une “bonne” blague de Raymond qui va créer la panique et faire craindre le pire à tout le monde !

Pour la première fois dans l’histoire de “Scènes de ménages”, la voix de Raymond va résonner chez tous nos couples emblématiques, vivant tous en même temps cet événement planétaire.

Embarquez pour un prime inédit avec vos couples préférés de “Scènes de ménages” et la participation exceptionnelle de Francis Huster, Ophélie Meunier, Daniel Russo, Philippe Lellouche, Bruno Sanches, Virginie Hocq, Helena Noguerra et Gil Alma.

Ce qui va se passer pour...

Raymond

Invité d’une matinale d’info à la radio en tant qu’auditeur ayant laissé le plus de messages de mécontentement, Raymond est confondu par la journaliste (Ophélie Meunier) avec un autre invité, chercheur émérite au CNRS, le Professeur Zbigniewsky (Francis Huster), venu parler de la comète qui devrait passer loin de la Terre dans l’après-midi. Quand Raymond comprend qu’on le prend pour un autre, cela réveille en lui son côté sale gosse, friand de canulars… Il déclare, la moustache qui frise, que contrairement aux prévisions internationales, la comète risque de percuter… la France ! Ce malentendu devenu méprise puis breaking news devient la source d’une aventure extraordinaire chez l’ensemble de nos couples de “Scènes de ménages”.

Liliane et José

Contre toute attente, lorsque José apprend qu’une comète risque de s’écraser sur la Terre, il devient Super Maire et Super Man. Il prend en main la ville, la gendarmerie, les secours, devient le commandant, le guide, le Messie. Il fait preuve de fermeté, de calme, et de plus ou moins de justesse dans ses prises de décision. Liliane devient son bras droit, émoustillée par ce nouveau José qui décide de se battre face à la menace, épaulée par un pseudo “spécialiste” (Daniel Russo), professeur de physique-chimie au collège. Elle-même anticipe la vie post-comète, rêve d’un José roi du monde et se voit en première dame abusant de son pouvoir afin de régler ses comptes dans le monde d’après…

Emma et Fabien

On y est… Pour Emma, la catastrophe était annoncée, et selon elle “ils” (les extra-terrestres, les Américains…) leur mentent : c’est quasi toute la Terre qui va péter. Mais elle prend ça du bon côté car de toute manière, eux, ils ont un bunker ! Fabien tombe effectivement de haut en découvrant que sa femme a bâti depuis des années en secret un bunker suréquipé sous leur maison. Tandis qu’elle s’affaire aux derniers préparatifs, Fabien oscille entre un rationalisme positif et serein et une panique incontrôlable tout en s’occupant de Chloé, leur fille, qui se contre fiche de cette comète. Quand il réussit à se calmer, Fabien décide tout de même de laisser une trace pour les générations futures. Tout se présente donc plutôt bien jusqu’à la tentative d’incruste d’un promeneur (Philippe Lellouche) qui aimerait bien profiter du bunker d’Emma…

Camille et Philippe

Dès l’annonce de Raymond, Philippe propose à Camille de finir en beauté, un finish de Seigneurs, et de se régaler une dernière fois en allant vider les frigos débordants du Country Club. Au diable la comptabilité, le trésorier du lieu se lâche : sortez le champagne, le foie gras et les pâtisseries, si c’est la fin, autant s’en mettre plein la panse ! De son côté, Camille voit dans l’arrivée de la comète la manifestation du Karma : à se priver de tout pour la planète, le cosmos se venge. Enfin ! Pendant cette grande bouffe, les langues de nos amis se délient, rejoints par le président du Country Club (Bruno Sanches) et son épouse foldingue (Virginie Hocq) : les amitiés de façade laissent place aux règlements de compte. Le réveil va être douloureux pour tous les participants, qui vont sceller un pacte : “ce qui s’est passé au Country Club, reste au Country Club”

Leslie et Léo

Lorsque Léo apprend l’arrivée hypothétique de la comète, il fonce à l’hôpital retrouver Leslie pour attraper un avion direction La Réunion. Mais, serment d’Hippocrate oblige, Leslie refuse de quitter ses patients : ils ont besoin d’elle, et plus que jamais puisque sa cheffe de service (Helena Noguerra) est déjà à bout. Le plan de Léo est contrarié, mais lorsqu’on se met à l’appeler “Docteur”, il est grisé et se prend au jeu. Il enfile une blouse et y va à la confiance pour s’occuper des patients et du personnel. S’il se contente d’assister Leslie dans un premier temps, il oublie rapidement qu’il n’a aucune compétence médicale et se pense réellement chef de service.

Louise et Jalil

Quand Messaoud et Jocelyne apprennent qu’il y a un risque que la comète leur tombe dessus, ils débarquent illico chez leurs enfants et victimes préférées : Louise et Jalil. Ces derniers ne se doutent pas que ce ne sont que les prémices d’une grande réunion de famille, très grande… Leur appartement devient le QG de crise des deux familles réunies “chez nous la fin du monde c’est tous ensemble !”. Tensions, règlements de compte, luttes de pouvoir… Louise et Jalil cherchent à voix basse la bonne diversion pour apaiser la situation entre leurs deux familles, quand ils émettent sans y croire l’hypothèse de leur mariage, le brouhaha cesse, tout le monde jubile, il faut les marier ! Après ce sera peut-être trop tard. Jalil et Louise se sont piégés tout seuls. Ils ont 6h pour organiser leur “faux” mariage !

Christine et Gilbert

C’est en Suisse (“parce qu’il ne leur arrive jamais rien aux Suisses”, dixit Christine…) que nos tourtereaux vont se réfugier pour fuir la comète qui menace. Et à la grande surprise de Christine, c’est à bord de Squaw II, le poids lourd préféré de Gilbert, qu’ils vont s’y rendre. Ils vont vite se retrouver bloqués dans un embouteillage monstre qui va mettre les nerfs et la paranoïa de Gilbert à l’épreuve. En s’aventurant sur les petites routes et cherchant un endroit à l’abri des regards pour bivouaquer, ce dernier les croit déjà dans un monde post- apocalyptique où les autres sont forcément des pillards ou des punks à crête dangereux qui en veulent à leur chargement de boîtes de maïs. Mais le danger vient peut-être de la forêt et d’un de ses occupants, un survivaliste (Gil Alma) attendant la fin du monde depuis 2012…