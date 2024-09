"La Stagiaire" : deux épisodes inédits diffusés sur France 3 mardi 3 septembre 2024

Mardi 3 septembre 2024 à partir de 21:10, France 3 vous diffusera deux épisodes inédits de la 9ème saison de la série "La stagiaire" avec Michèle Bernier et Antoine Hamel.

Au programme de cette 9ème saison : prises de tête professionnelles, nouveaux horizons personnels et vie de famille toujours aussi animée !

Présentation de la saison 9

Ils sont de plus en plus nombreux à l’ombre des Tamaris, la maison de Barth et Constance ! Alice y habite toujours avec sa fille Céleste et Ludo, toujours plus amoureux. Antoine, père célibataire, adore également passer du temps chez ses parents et se faire aider pour la garde de son fils.

A la mairie, Barth est confronté à la malveillance d’un nouveau collègue. Heureusement, la solidarité familiale permet à Barth de relativiser. Constance et Barth sont heureux mais épuisés par le rythme boulot-famille et rêvent parfois d’un petit coin de tranquillité, loin du stress de Marseille. Ce souhait sera exhaussé car après le décès d’une tante lointaine, Constance hérite d’une petite bicoque sans prétention dans un petit village… d’Espagne ! N’est-ce pas le signe d’un nouveau départ pour les Meyer ?

Au Palais, Boris empêche in extremis une adolescente de commettre l’irréparable… le père de la jeune fille, un éditeur de renom extrêmement redevable envers le juge, le harcèle pour trouver un moyen de le remercier. Au début gêné, Boris, poussé par Solène, décide de lui faire lire un roman qu’il a écrit secrètement et dont l’histoire se déroule au palais de justice …

De son côté, le procureur Quiring est fou de rage et d’incompréhension : son supérieur ne cesse de lui confier des missions fastidieuses ! Alors qu’il s’apprête à le confronter, il réalise qu’il est très proche de la retraite ! Cherche-t-on à la mettre au placard ? Doit-il se rendre à l’évidence que la vie active, les cas passionnants à résoudre seront bientôt derrière lui ?

Avec Michèle Bernier (Constance Meyer), Antoine Hamel (Boris Delcourt), Philippe Lelièvre (Barth Meyer), Nicolas Marié (Vladimir Quiring), Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Soraya Garlenq (Nadia Saïdi), Clément Moreau (Antoine Meyer), Cyrielle Voguet (Solène), Jeanne Lambert (Alice Meyer), Jérémie Poppe (Ludo)

Et aussi Laurent Kérusoré, Diane Robert, Marie-Christine Adam, Pierre Martot.

21:10 Épisode 9x03 Deuxième vie



La mort d’une femme retraitée dans d’étranges circonstances mène Constance et Boris à enquêter sur les colocataires de la victime, tous retraités et résidents d’une maison partagée.

22:05 Épisode 9x04 Impact

Les juges vont devoir déterrer un crime du passé pour résoudre le mystère autour de la mort d’un jeune père de famille, perturbé et meurtri par un secret qu’il n’avait révélé à personne.