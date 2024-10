Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 28 octobre 1er novembre 2024 sur TF1

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 28 octobre 2024 • Épisode 200

Toutes les pistes sont bonnes à suivre lorsqu’une disparition inquiétante est signalée. A la résidence, un retour inattendu en réjouit certains, mais en inquiète d’autres. Yolande, quant à elle, prend un malin plaisir à raconter de vieilles légendes.

Mardi 29 octobre 2024 • Épisode 201

Malgré toutes les précautions prises par son entourage, une Mistralienne est mise en danger. L'initiative généreuse de Vanessa a le don de déplaire profondément à Ophélie. De son côté, le nouveau résident commence à jouer double jeu.

Mercredi 30 octobre 2024 • Épisode 202

Les policiers ne sont pas les seuls à la recherche de l’homme sans bracelet. Très remonté, Steve va finalement faire une rencontre intéressante. Thomas, quant à lui, voit clair dans le jeu de Blanche, qui n’a pas agi par simple charité.

Jeudi 31 octobre 2024 • Épisode 203

L'exécution d'un plan prévu de longue date prend une tournure inattendue. A la résidence, l’événement de Steve commence à prendre forme. Riva, quant à lui, tente de remonter le moral de Thomas, qui pâtit de la concurrence.

Vendredi 1er novembre 2024 • Épisode 204

C’est le jour J à la résidence : la fête de Steve est un succès et donne lieu à des rapprochements inattendus. Non loin de là, le plan est en train de prendre vie, mais certains imprévus risquent de tout mettre à mal.