"Master crimes" saison 2 : les épisodes 5 & 6 diffusés sur TF1 jeudi 31 octobre 2024

Jeudi 31 octobre 2024 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 2ème saison de la série "Master crimes" avec Muriel Robin.

Louise Arbus, la plus talentueuse des profs de psycho-criminologie, est de retour ! Et rassurez-vous, elle ne s'est pas assagie.

Accompagnée de ses élèves toujours aussi hors de contrôle, notre électron libre à la perspicacité prodigieuse et au tempérament explosif, va aider la capitaine Delandre à résoudre une série de nouveaux crimes encore plus tordus, encore plus machiavéliques.

Autant d'énigmes criminelles qui permettront à Arbus de challenger les connaissances de ses étudiants et la patience de Delandre !

21:10 Épisode 2x05 La chambre rouge



Une enquête des plus troublantes commence pour Louise Arbus et ses étudiants lorsque la tête momifiée d’une femme disparue cinq ans plus tôt est retrouvée sur un mannequin dans un escape game médiéval. Lorsque le principal suspect est retrouvé pendu sur les mêmes lieux, l’affaire prend une tournure encore plus complexe.

22:15 Épisode 2x06 Tu seras un homme



Appelée sur une scène de crime, Arbus découvre le cadavre d'un homme habillé en chippendale avec ballon cœur, champagne et pétales de rose soigneusement éparpillés autour de lui. Elle oriente l'enquête sur la salle de sport que fréquentait cette victime au profil ultra viril et, avec l'aide de ses étudiants, elle pénètre dans l’univers étonnant du culturisme...