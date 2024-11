Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 4 au 8 novembre 2024 sur TF1

Du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2024, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 4 novembre 2024 • Épisode 205

A la résidence, se déroule un chassé-croisé mortel. Au même moment, les policiers sont mobilisés par une disparition des plus inquiétantes. La fête continue malgré tout et une nouvelle surprise se prépare.

Mardi 5 novembre 2024 • Épisode 206

L’enquête de nos policiers prend un tout autre tournant. De son côté, Blanche fait une nouvelle proposition à Ophélie. Alors que Gabriel continue de clamer son innocence, Thomas ne peut s’empêcher de douter de lui.

Mercredi 6 novembre 2024 • Épisode 207

L’enquête suit son cours et les personnes présentes lors des faits sont interrogées. Encore sous le choc de certaines confessions, Ophélie est forcée de revoir ses plans. De son côté, Nisma est perturbée et ne cesse de se contredire.

Jeudi 7 novembre 2024 • Épisode 208

Dans leur enquête, les policiers sont à la recherche de complices. Riva, quant à lui, comprend que la procédure classique ne l’aidera pas à résoudre son problème. Dégoûtée, Nisma décide de se confier à son amie.

Vendredi 8 novembre 2024 • Épisode 209

A la résidence, Yolande prévoit une dernière surprise pour clôturer en beauté l’événement de Steve. Complètement tiraillé, Patrick se confie à Babeth. Ophélie peut compter sur son amie, Aya, pour trouver une solution.