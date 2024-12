"Les enquêtes de Vera" : 4 épisodes à revoir sur France 3 dimanche 15 décembre 2024

Dimanche 15 décembre 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir quatre épisodes de la série "Les enquêtes de Vera".

L’inspectrice-chef Vera Stanhope (Blenda Blethyn) n'a pas son pareil pour mener ses enquêtes...

Difficile de ne pas la remarquer lorsqu’elle intervient sur un homicide. Avec son imper et son chapeau imperturbablement vissé sur la tête, ses jupes trois quarts et ses chemises portées sous une veste matelassée sans manches, elle aime à diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble.

21:10 Épisode 11x05 Urgence médicale



Vera enquête sur la mort du docteur Lucy Yo, une jeune femme médecin retrouvée morte sur la banquette arrière de sa voiture calcinée. La victime avait été appelée pour une urgence médicale, mais Vera découvre rapidement que Lucy n'était pas de garde cette nuit-là. En enquêtant du côté de ses patients, elle apprend que Lucy avait une ennemie en la personne de Pat Cringle, la fille d'une patiente morte après une visite à domicile. S'agit-il d'une vengeance ? Vera, comme toujours, ne s'en remet pas aux simples apparences.

22:35 Épisode 7x03 Des révélations qui dérangent



Vera enquête sur la mort d'un brillant étudiant en journalisme, Jamie Marshall, retrouvé sur le campus au pied de l'ancien pavillon des sciences. Le bâtiment, réputé dangereux, était interdit d'accès. Les analyses du médecin légiste révèlent très vite que la mort n'est pas accidentelle et que le jeune homme a reçu un violent coup de poing sur le nez, juste avant de tomber dans le vide. Vera se rend auprès de la famille et des amis du jeune homme. L'examen de la personnalité de la victime révèle de profonds accès de ressentiment et de colère. Sa participation au journal local lui aurait-elle valu des ennemis prêts à l'éliminer ?...

00:05 Épisode 5x03 Eaux troubles



Le cadavre de Jack Reeves, 25 ans, est retrouvé à l'intérieur d'une cuve appartenant à la ferme de Danny Pryor, un propriétaire sans histoire. Pryor vit avec sa femme Karen, et son fils Toby, sourd-muet. Deux Kosovars travaillant à la ferme ont également disparu. Vera retrouve l'un d'eux chez lui, agonisant, une balle dans le cou. Le second, Goran Vlasic, est arrêté alors qu'il cherchait à s'enfuir. Les empreintes du petit Toby Pryor sont retrouvées dans la caravane de Jack Reeves. Karen, la mère, explique que son fils Toby et Jack Reeves étaient devenus amis à la suite d'une rencontre fortuite...

01:35 Épisode 11x03 De mère en fils



Lorsque Gary Mallon, le contremaître de la sécurité, est mortellement blessé lors d'un vol dans le port de conteneurs de Blyth, les preuves indiquent un cambriolage audacieux qui a mal tourné. Vera commence à suspecter un coup monté. Mais l'enquête prend un tournant inattendu quand l'ex-femme de Gary contacte la police pour déclarer que leur fils de 13 ans a disparu...