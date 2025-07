"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 26 juillet 2025

Samedi 26 juillet 2025 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x06 Le gala

C'est la Saint-Valentin, mais l'heure n'est pas à l'idylle pour John et Bailey, qui sentent peser le poids des secrets sur leurs épaules.

John et Celina enquêtent sur une disparition inquiétante tandis que Tim et Lucy sont assignés à la journée « dénoncez votre ex ».

Luna organise un gala de charité en soutien aux enfants des collègues disparus.

21:55 Épisode 7x07 Une nuit agitée

C'est le dernier jour de formation pour Celina en tant que « nouvelle recrue » mais Lucy la met en garde contre toute précipitation.

Nolan, troublé par une dispute avec Bailey, se focalise sur une mission risquée impliquant un trafic d’armes.

Lucy confie une mission d'infiltration à Seth.