« Merci les Bleus » document inédit diffusé sur TF1 mardi 20 décembre 2022 à 21:10

TF1 modifie sa programmation pour diffuser, mardi 20 décembre 2022 à 21:10, le documentaire inédit « Merci les Bleus » réalisé par Benoît Daniel.

Jusqu’au bout, ils ont fait vibrer la France entière et transformé cet évènement sportif en un moment de liesse. Dans ce documentaire inédit, revivez l’incroyable parcours de l’Équipe de France de Football lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar !

Grâce à de nombreuses images exclusives, découvrez les coulisses de la compétition côté Bleus. Le coup de gueule de Raphaël Varane à la mi-temps du 8ème de finale France-Pologne, les mots forts d’Antoine Griezmann à la mi-temps du quart de finale Angleterre-France ou les discours de Didier Deschamps : revivez les moments charnières de l’équipe française. Jusqu’à cette incroyable journée de finale que vous vivrez de l’intérieur au plus près de l’équipe, à l’hôtel et dans les vestiaires.



Comment les Bleus ont-ils réussi à retourner la situation en finale grâce, notamment, à la première prise de parole de Kylian Mbappé à la pause ? Comment ce groupe de jeunes joueurs s’est-il soudé au fil des jours pour former un formidable collectif ? Comment la ferveur populaire s’est-elle amplifiée match après match ?

Vous saurez tout dans ce document exceptionnel, avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu en grands témoins.

En conséquence, le film d'animation “L'âge de glace 4 : la dérive des continents” est déprogrammé.