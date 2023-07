Le Tour de France sera diffusé jusqu'en 2030 sur France Télévisions

Alors que la 110ème édition du Tour de France vient juste de se terminer, France Télévisions et Amaury Sport annoncent la conclusion d'un nouvel accord pour les années 2026 à 2030, pour la diffusion de l’ensemble des épreuves organisées par A.S.0., dont tout particulièrement le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift.

A travers ce partenariat, France Télévisions reste le diffuseur officiel sur tous les écrans (TV, digital, mobile) de Paris-Nice, du Schneider Electric Marathon de Paris, de Paris-Roubaix et de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift, de la Flèche Wallonne (hommes et femmes), de Liège-Bastogne-Liège (hommes et femmes), du Tro Bro Léon, du Critérium du Dauphiné, du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, ainsi que de Paris-Tours.

Parallèlement à cet accord, France Télévisions complétera la couverture de ces épreuves sur le digital en animant l’ensemble de ses plateformes numériques et ses réseaux sociaux francetvsport, permettant un suivi exhaustif de l’actualité des épreuves d’A.S.O. à destination d’un public encore plus large.

Cette diffusion multi supports est une garantie pour le plus grand nombre d’avoir un accès libre et gratuit à l’ensemble de ces compétitions.

France Télévisions assurera également la production du signal pour le compte d’A.S.O. pour les épreuves se déroulant sur le territoire français.

Ces dernières années, la production d’une qualité exceptionnelle n’a cessé de s’enrichir avec notamment le suivi en temps réel de la course grâce au tracking et tout dernièrement l’apparition de Team Radio relayant à l’écran les conversations entre les directeurs sportifs et les coureurs rendant la diffusion encore plus immersive pour les fans.

Depuis 2022, France Télévisions participe également activement au développement du cyclisme féminin avec la diffusion d’épreuves majeures de l’UCI Women WorldTour.