14ème étape du Tour de France de Pau à Luchon-Superbagnères en direct sur France 2 & France 3

Ce samedi 19 juillet 2025, France 2 et France 3 retransmettront en direct la 14ème étape du Tour de France de Pau à Luchon-Superbagnères. Le départ est à suivre à partir de 11:55 sur France 2.

Le Tour de France 2025 s'apprête à vivre l'une de ses journées les plus dures et les plus attendues ce samedi avec la 14ème étape.

Au programme : 182,6 kilomètres entre Pau et Luchon-Superbagnères, une véritable plongée dans l'enfer des Pyrénées avec près de 5 000 mètres de dénivelé positif et quatre cols mythiques à gravir.

Cette étape est sans conteste le juge de paix de ce triptyque pyrénéen et pourrait bien sceller le sort du Maillot Jaune.

Après un départ relativement plat depuis Pau, le peloton s'engagera dans une succession d'ascensions qui ont forgé la légende du Tour. Le plat pays cédera rapidement la place aux pentes redoutables des cols.

Le Col du Tourmalet (hors catégorie) : Premier monstre de la journée, il se dressera après environ 70 kilomètres. Ses 19 km à 7,4 % vont servir de révélateur et écrémer le peloton. Le premier au sommet se verra décerner le prestigieux Souvenir Jacques Goddet, et une prime de 5 000 €.

Le Col d'Aspin (2ème catégorie) : Court mais exigeant avec 5 km à 7,6 %.

Le Col de Peyresourde (1ère catégorie) : Long de 7,1 km avec une pente moyenne de 7,8 %.

Luchon-Superbagnères (hors catégorie) : La montée finale, une ascension exigeante de 12,4 km à 7,3 % de moyenne, avec des passages à plus de 10 %. Cette station pyrénéenne n'avait pas accueilli le Tour depuis 36 ans, promettant un retour spectaculaire pour l'arrivée au sommet.

Un sprint intermédiaire sera également disputé à Esquièze-Sère (km 70,1) avant le début des hostilités montagnardes.

La course sera à suivre dans son intégralité :