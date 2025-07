16ème étape du Tour de France de Montpellier au Mont Ventoux en direct sur France 2 & France 3

Ce mardi 21 juillet 2025, France 2 et France 3 retransmettront en direct la 16ème étape du Tour de France de Montpellier au Mont Ventoux. Le départ est à suivre à partir de 12:00 sur France 2.

Après une journée de repos, le Tour de France 2025 s'apprête à vivre l'un de ses moments les plus emblématiques aujourd'hui, avec la très attendue 16e étape.

Au départ de Montpellier, les coureurs se dirigeront vers l'un des sommets les plus mythiques du cyclisme : le Mont Ventoux.

Cette étape de 171,5 kilomètres promet d'être un tournant décisif dans la lutte pour le Maillot Jaune.

Après une première partie d'étape relativement plate, traversant la plaine du Languedoc et une portion de la vallée du Rhône, le peloton s'apprêtera à affronter le "Géant de Provence" par son versant le plus redoutable, celui de Bédoin.

L'ascension du Mont Ventoux depuis Bédoin est une épreuve en soi : 15,7 kilomètres avec une pente moyenne de 8,8%. Les huit premiers kilomètres, à travers la forêt, sont particulièrement exigeants, avec des pourcentages qui grimpent régulièrement au-delà de 10%. Passé le Chalet Reynard, le paysage change radicalement pour laisser place à un décor lunaire, exposé au vent et aux éléments. Les six derniers kilomètres sont une succession de pentes brutales, rarement inférieures à 9%, mettant à l'épreuve les grimpeurs les plus aguerris. Avec un dénivelé positif total de 2950 mètres sur l'étape, c'est une véritable journée de montagne qui attend les coureurs.

Qui inscrira son nom sur les pentes arides du Mont Ventoux et se rapprochera un peu plus du titre ? La réponse sera donnée au sommet.