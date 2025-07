18ème étape du Tour de France de Vif à Courchevel Col de La Loze en direct sur France 2 & France 3

Ce jeudi 24 juillet 2025, France 2 et France 3 retransmettront en direct la 18ème étape du Tour de France de Vif à Courchevel Col de La Loze. Le départ est à suivre à partir de 12:00 sur France 2.

Le Tour de France entre dans le vif du sujet avec la 18ème étape, une véritable étape reine qui s'annonce décisive pour le classement général. Au programme : 171,5 kilomètres de souffrance et plus de 5 450 mètres de dénivelé positif entre Vif et le redoutable Col de la Loze, toit de cette édition 2025.

Dès les premiers kilomètres, le ton est donné. Après un court répit initial, les coureurs enchaîneront trois géants des Alpes, tous classés Hors Catégorie. Le Col du Glandon (21,7 km à 5,1 %), avec ses pentes régulières, servira de mise en jambes avant d'aborder le mythique Col de la Madeleine (19,2 km à 7,9 %). C'est sur les pentes de la Madeleine que les favoris pourraient commencer à se jauger et les premières attaques pourraient fuser.

Mais le véritable morceau de bravoure de cette journée sera sans conteste le Col de la Loze. Avec ses 26,4 kilomètres d'ascension à 6,5 % de moyenne, et des passages à plus de 20 % dans les derniers kilomètres, ce col irrégulier est une véritable rampe de lancement vers les sommets. L'arrivée sera jugée au sommet, à 2 304 mètres d'altitude, faisant de la Loze le Souvenir Henri Desgrange de cette Grande Boucle.

Le verdict du Col de la Loze sera clair et net : il désignera le roi des Alpes et, très probablement, le futur vainqueur du Tour de France.