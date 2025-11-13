Tournée d'automne 2025 : le match France / Fidji sur TF1 samedi 15 novembre 2025

Samedi 15 novembre 2025à 21:00, TF1 diffusera en direct du Stade Atlantique de Bordeaux la rencontre de rugby entre la France et les Fidji.

Deuxième rencontre de taille pour le XV de France dans le cadre de la "Quilter Nations Series".

Après l'Afrique du Sud, ils seront opposés lors de cette tournée d'automne aux Fidjiens, dont une grande partie de l'effectif évolue en Europe, et qui vient de décrocher la Coupe des nations du Pacifique.

Cette rencontre sera commentée en direct du Stade Atlantique de Bordeaux par le journaliste Stefan Etcheverry et l'ancien international français et actuel directeur général du stade Français, Thomas Lombard.

Le duo sera accompagné de Christian Califano, en bord de terrain.