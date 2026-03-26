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Championnats du monde de patinage artistique : le programme danse libre sur France 2 samedi 28 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 mars 2026 98
Championnats du monde de patinage artistique : le programme danse libre sur France 2 samedi 28 mars 2026

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20:50, France 2 diffusera en direct le programme Danse libre des championnats du monde 2026 de patinage artistique.

À peine un mois après les Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, les meilleurs patineurs de la planète retrouvent déjà la glace pour une nouvelle échéance majeure.

Les Championnats du monde de patinage artistique ISU 2026 se déroulent du 25 au 29 mars à l’O2 Arena de Prague, en Tchéquie.

Plus de 200 patineurs issus d’une cinquantaine de pays sont attendus pour six jours de compétition dans les quatre disciplines : individuel femmes, individuel hommes, couples et danse sur glace.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20:50, France 2 diffusera le programme Danse libre.

Les commentaires seront assurés par le trio Marie-Christelle Maury, Annick Dumont et Nathalie Péchalat.

Dernière modification le jeudi, 26 mars 2026 11:43
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