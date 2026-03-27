Le match amical Colombie / France diffusé en direct sur TF1 dimanche 29 mars 2026

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 20:50, TF1 diffusera en direct du Northwest Stadium de Landover dans le Maryland le second match amical de l'Équipe de France face à la Colombie.

Trois jours après leur victoire contre le Brésil, c'est face à l'équipe de Colombie que la France jouera, pour la cinquième fois de son histoire.

Pour la sélection dirigée par Didier Deschamps, l’objectif est clair : affiner les automatismes et stabiliser un groupe encore en évolution. Après le choc face au Brésil durant cette tournée américaine, la confrontation contre la Colombie représente un nouveau révélateur du niveau réel des Bleus.

En face, la équipe de Colombie de football aborde ce rendez-vous avec ambition. Connue pour son jeu technique et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant, la sélection colombienne a souvent su rivaliser avec les grandes nations européennes. Ce match constitue pour elle une opportunité idéale de jauger ses forces face à l’un des favoris du prochain Mondial.

La rencontre sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu avec Saber Desfarges.

À l'issue du match, retrouvez "L’Après-Match" présenté par Thomas Mekhiche, avec les debriefs et les réactions exclusives.